La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció la suspensión temporal de cinco rutas alimentadoras del Metropolitano en Lima Norte debido a las manifestaciones registradas en diferentes puntos de la ciudad.

A través de un comunicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter), la entidad precisó que los servicios afectados corresponden a las rutas Torre Blanca, Carabayllo, Naranjal, Bertello y La Ensenada, las cuales se encuentran suspendidas de manera preventiva mientras se restablece el orden en las zonas donde operan.

“🚨 #ATUInforma | Debido a manifestaciones en distintas zonas de Lima, cinco rutas alimentadoras de Lima Norte del Metropolitano se encuentran suspendidas temporalmente: Torre Blanca, Carabayllo, Naranjal, Bertello y La Ensenada”, indicó la entidad.

La ATU exhortó a los usuarios a mantenerse informados a través de sus canales oficiales y a tomar previsiones ante posibles retrasos o desvíos en el servicio. Además, recordó que la medida busca garantizar la seguridad de los pasajeros, conductores y personal operativo.

Hasta el momento, no se ha precisado la hora estimada de reanudación del servicio, que dependerá de la evolución de las manifestaciones y de las coordinaciones con la Policía Nacional del Perú.

