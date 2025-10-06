El jefe de la Región Policial Lima, general PNP Enrique Felipe Monroy, confirmó que el ataque armado contra un conductor de transporte público en San Juan de Lurigancho estaría vinculado a la organización criminal ‘Los Malditos de Huáscar’, liderada por un sujeto conocido como ‘Chato Luis’.

“De manera preliminar, todo nos orienta a que estaría detrás de este hecho criminal la banda Los Malditos de Huáscar, liderada por el Chato Luis. Estamos en la etapa de investigación preliminar del delito”, señaló Monroy durante el operativo Amanecer Seguro, realizado en el Puente Atocongo.

El general precisó que el conductor atacado fue baleado mientras cumplía su jornada laboral y que la Policía ya identificó el vehículo utilizado por los sicarios. “Hemos podido determinar que el sicario llega en un vehículo blanco y huye en una moto lineal negra con franjas naranjas. A las 4:45 a.m. se intervino el domicilio del propietario del auto, identificado por las cámaras de seguridad. Hay tres intervenidos; dos de ellos quedarán detenidos”, detalló.

Monroy agregó que los casquillos hallados en la escena coinciden con un arma utilizada en otro crimen ocurrido en 2023, lo que refuerza la hipótesis de un vínculo entre ambos hechos. El caso se encuentra bajo investigación de la División de Homicidios de la Dirincri, sin descartar ninguna línea.

“Por la violencia con que se perpetró el ataque —más de cinco disparos—, podría descartarse un caso de extorsión, aunque seguimos evaluando todas las hipótesis”, indicó el jefe policial.

Durante la misma jornada, Monroy supervisó el operativo policial por el paro de transportistas en Lima y Callao, asegurando que la Policía mantiene el orden público en zonas críticas como Puente Nuevo, Plaza 2 de Mayo, Trébol de Javier Prado y Puente Caquetá.

“Respetamos la posición de las personas, pero si se comete alguna transgresión o incumplimiento de la ley, corresponde una intervención policial. La ley es la ley”, afirmó.

Pese a la reducción en el número de unidades vehiculares, el general aseguró que el transporte público opera con normalidad, gracias a las medidas adoptadas por el Ejecutivo, como el trabajo remoto y las clases virtuales. “La oferta de transporte satisface la demanda, y la Policía garantiza la seguridad en la operación del tren eléctrico, el Metropolitano y los corredores complementarios”, finalizó.

