La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que el Corredor Morado presenta retrasos y dificultades de circulación en ambos sentidos debido a bloqueos registrados en San Juan de Lurigancho (SJL).

Según el reporte difundido por la entidad en su cuenta oficial de X (antes Twitter), las avenidas Fernando Wiesse, Central y Las Flores, así como el óvalo Zárate y el ingreso al túnel Santa Rosa, permanecen bloqueados, lo que ha generado congestión vehicular y demoras en el servicio.

La situación se produce en el contexto de manifestaciones y bloqueos registrados en distintos puntos de Lima desde las primeras horas del día. La ATU pidió a los usuarios del Corredor Morado tomar sus precauciones y considerar rutas alternativas o tiempos adicionales de traslado.

El Corredor Morado conecta los distritos de San Juan de Lurigancho, El Agustino, Cercado de Lima y San Isidro, movilizando a miles de pasajeros diariamente. Ante los cierres, los buses están siendo desviados por vías secundarias, lo que ha incrementado los tiempos de espera en paraderos.

