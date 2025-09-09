Un nuevo golpe al narcotráfico se dio en la zona del VRAEM, donde agentes de la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la Policía Nacional del Perú interceptaron un camión de carga que transportaba nada menos que 446 kilos con 800 gramos de alcaloide de cocaína, ocultos en compartimientos metálicos soldados y pintados recientemente.

Droga camuflada

El operativo se realizó a la altura del puente Tutumbaru, en el puesto de control de Machete, zona estratégica del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). La intervención se dio tras un trabajo conjunto con la Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas sede Ayna San Francisco.

El vehículo intervenido es un camión volquete marca Sinotruk Howo, color blanco, con placa BRG-832, que se dirigía desde el distrito de Kimbiri (La Convención, Cusco) hacia Huamanga (Ayacucho).

Durante la inspección, los agentes detectaron irregularidades en la estructura de la tolva, recientemente modificada. Con la ayuda de herramientas y reactivos químicos, lograron identificar la presencia de droga tras perforar una parte metálica. El resultado fue contundente: 400 “ladrillos” de cocaína, embalados en bolsas de rafia y marcados con el sello “Hugo Boss”, distintivo de una organización criminal actualmente en investigación.

El conductor del vehículo, un hombre de 40 años, fue detenido en el acto y puesto a disposición de la Dirandro junto al cargamento. Durante la intervención se le incautaron tres teléfonos celulares y dinero en efectivo, los cuales quedaron bajo custodia para ampliar las diligencias.

Investigación en marcha

Las autoridades vienen profundizando las investigaciones para identificar a los miembros de la red de narcotráfico detrás de este millonario cargamento. Se presume que el cargamento tenía como destino final una red internacional.

