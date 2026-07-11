La demora en la reapertura del Camal Municipal de Ica fue uno de los temas que concentró el debate durante la última sesión ordinaria del Concejo Provincial de Ica, donde regidores y representantes del sector ganadero expresaron su preocupación por el retraso de los trabajos y exigieron acelerar los trabajos.

Sesión de concejo

La regidora Celia Ágreda abrió el debate recordando que la municipalidad había anunciado la reapertura para el pasado 1 de julio, situación que finalmente no se concretó.

“Todos sabemos que el camal municipal no viene funcionando normalmente desde hace más de cuatro meses, afectando a los señores ganaderos y a todos los usuarios. Nuestras autoridades habían señalado que se declararía abierto el camal municipal el primero de julio (...), pero era imposible reanudar en esa fecha porque los trabajos de remodelación iban casi por el 50% y no se iba a poder cumplir.”

La concejal advirtió además que la paralización estaría obligando al abastecimiento de carne desde otras provincias.

“Estamos consumiendo carne que viene de Chincha y de Pisco y no sabemos realmente en qué situación la estamos consumiendo. Aperturemos ya el camal para cumplir con los señores ganaderos y con el pueblo de Ica”, dijo.

En respuesta, el alcalde provincial de Ica, Carlos Reyes, informó que la Municipalidad Provincial de Ica ya habría culminado el levantamiento de las observaciones formuladas por el Senasa y que solo resta la inspección técnica para autorizar el reinicio de las operaciones.

Durante la sesión también intervino un representante de la Asociación de Ganaderos de Ica, quien pidió a las autoridades culminar definitivamente las obras y garantizar un servicio adecuado.

Asimismo, destacó que la infraestructura representa un componente esencial para la salud pública.

EL DATO: En mayo del 2026, las regidoras provinciales de Ica, Yngrid Ramos y Celia Agreda, realizaron una fiscalización de campo en el camal municipal, y advirtieron los trabajos lentos.

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