En la intersección de la av. Pedro Moreno con la calle Diego de Almagro, en pleno centro de Chincha, ocurrió la volcadura de un camión que transportaba colchones. Uno de los ocupantes, al parecer, el conductor abandonó el vehículo con la mercadería y se escondió en una zanja de alcantarillado, para evitar ser detenido. Sin embargo, fue descubierto y trasladado a la comisaría para las diligencias correspondientes.

Accidente vial

Ayer, al promediar las 6 de la mañana, el chófer del vehículo de placa de rodaje F3W-945 protagonizó el accidente de tránsito por causas que se investigan. Al llegar el personal de servicio de serenazgo fue advertido por los testigos que el hombre al volante se había escondido en una zona en construcción. Durante las acciones de búsqueda el sospechoso fue encontrado en el interior de una zanja.

Con apoyo policial, el sujeto fue detenido e increpado por haberse cruzado la luz roja. Este fue puesto a disposición de la comisaría de Chincha Alta para el dosaje etílico y otras diligencias de ley. Cabe mencionar que una cámara de seguridad minutos antes de la volcadura captó al vehículo avanzando por Pedro Moreno y al pasar el cruce con Andrés Razuri invade el carril a un mototaxista, quien afortunadamente logro evitar la colisión.

