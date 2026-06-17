Con el propósito de fortalecer las reservas del Banco de Sangre y garantizar la atención de pacientes que requieren transfusiones, el Hospital Regional de Ica desarrolló una campaña de donación voluntaria de sangre denominada “Ama Dona Vida”, actividad realizada en coordinación con la Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial.

Acto solidario

La jornada reunió a decenas de ciudadanos que acudieron de manera voluntaria para contribuir con la recolección de unidades de sangre, un recurso fundamental para la atención de emergencias médicas, intervenciones quirúrgicas, tratamientos oncológicos y otras condiciones que requieren soporte transfusional.

Durante la campaña, el personal de salud realizó las evaluaciones correspondientes para garantizar que los donantes cumplieran con los requisitos establecidos, permitiendo una recolección segura y eficiente.

Las unidades obtenidas durante esta actividad permitirán reforzar el abastecimiento del Banco de Sangre del Hospital Regional de Ica, cuya labor resulta esencial para atender la demanda permanente de pacientes que necesitan transfusiones.

Especialistas en salud recuerdan que la donación voluntaria y regular de sangre es una práctica fundamental para mantener disponibles los componentes sanguíneos requeridos en situaciones críticas, ya que estos no pueden ser fabricados artificialmente y dependen exclusivamente de la solidaridad de los donantes.

La actividad contó con la participación activa de miembros de la Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial y ciudadanos que respondieron al llamado solidario, contribuyendo de manera directa al fortalecimiento de los servicios de salud en la región.

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