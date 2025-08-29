Cientos de menores de diversas provincias de la región vienen siendo atendidos en la campaña médica quirúrgica pediátrica que se desarrolla esta semana en el Hospital Regional de Ica. En su cuarto día, la jornada ya ha registrado una alta demanda de consultas y se proyecta la realización de al menos 50 intervenciones quirúrgicas.

Atención profesional

La iniciativa se lleva a cabo en coordinación con el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja (INSN-SB), cuyos especialistas trabajan junto al equipo médico local para brindar atención a niños con patologías complejas que requieren intervención especializada.

Las familias beneficiadas han llegado desde diferentes puntos de la región, incluyendo Chincha, Pisco, Nasca y Palpa, muchas de ellas trasladándose por horas para acceder a este tipo de servicios, usualmente disponibles solo en Lima.

Entre las atenciones brindadas se encuentran evaluaciones clínicas, procedimientos quirúrgicos y seguimiento postoperatorio. La mayoría de casos corresponde a diagnósticos que suelen tener escasa cobertura en hospitales de provincias.

