En el Hospital Regional de Ica, se realizó la inauguración de la Campaña Médica Quirúrgica Pediátrica, tras las gestiones del gobernador regional de Ica, Abog. Jorge Hurtado Herrera, en coordinación con el Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja.

Salud de la niñez

En esta importante jornada, se proyecta brindar alrededor de 500 atenciones médicas y realizar 50 cirugías gratuitas a niñas y niños de diversas provincias de la región, contribuyendo a mejorar su bienestar y calidad de vida.

El director ejecutivo del Hospital Regional de Ica, M.C. Carlos Navea Méndez, dio las palabras de bienvenida y reiteró su reconocimiento al personal del nosocomio por su compromiso y dedicación en beneficio de la niñez iqueña.

Por otro lado, el coordinador del Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja, Dr. Víctor Trigoso, destacó el compromiso del Hospital Regional de Ica. Asimismo, expresó su gratitud por la hospitalidad y apoyo brindado, así como por la responsabilidad de los padres que confían en esta campaña para mejorar la salud de sus hijos.

“Por segundo año consecutivo, vamos a contar con los especialistas del Instituto Nacional del Niño de San Borja, que trae una variedad de 10 especialidades médicas como quirúrgicas. Buscamos atender a todos los niños que vengan, en especialidades como nefrología, neumología, gastroenterología, endocrinología, oftalmología y en cuanto a especialidades quirúrgicas, lo que es cirugía plástica y cirugía pediátrica”, declaró la Dr. Romy Huasasquiche.

Del mismo modo, el Lic. Óscar Hernández Muñante, director adjunto de la DIRESA Ica, en representación del Dr. Héctor Quispe, brindó las palabras de inauguración y dio la bienvenida a los médicos especialistas del INSN San Borja.

Esta campaña está dirigida a niñas y niños desde los 0 meses hasta los 15 años, ofreciendo atenciones en diversas especialidades como pediatría, ginecología pediátrica, gastro pediatría, endocrinología pediátrica, optometría pediátrica, cirugía pediátrica, cirugía plástica, entre otras. La atención se brindará de manera gratuita, del 25 al 29 de agosto en el horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., para los pacientes afiliados al SIS.

