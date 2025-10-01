La segunda etapa del proyecto de Afianzamiento Hídrico en la cuenca del río Grande – Santa Cruz – Palpa se encuentra en su recta final, con un 90% de avance físico. Se busca garantizar el acceso al agua en esa parte de la región Ica.

Transporte del agua

El Canal Chantay, eje central del proyecto, ha sido diseñado para transportar 5 metros cúbicos por segundo desde la presa Los Loros hasta el valle de Santa Cruz, en la provincia de Palpa, beneficiando a más de 2 mil hectáreas de cultivo y a cientos de familias agricultoras que dependen de la actividad agraria para su sustento.

“Esta obra consiste en la edificación de 23 kilómetros de canal, además de 12 acueductos, 24 canoas y 4 túneles que, en total, suman 1.8 kilómetros. El objetivo es transportar el agua con eficiencia hacia el valle, mejorar el uso del suelo e incrementar la productividad agrícola en la zona”, explicó el ingeniero Eduardo Acosta, de la Dirección de Supervisión y Liquidación.

Una vez en funcionamiento, el sistema permitirá que las aguas almacenadas en la presa Los Loros recorran el río Grande hasta llegar a la bocatoma Chantay, desde donde serán conducidas a lo largo de los 23 kilómetros del canal principal.

La obra busca garantizar el riego continuo durante los 365 días del año, reduciendo la vulnerabilidad frente a sequías y asegurando la sostenibilidad hídrica en la zona. Su impacto será directo en la producción agrícola, la seguridad alimentaria y el bienestar económico de la población local.

