La Capitanía de Puerto de Pisco y la Oficina de Registro Militar Pisco participaron activamente en el “Segundo Festival del Humedal”, evento organizado por la Municipalidad Distrital de San Andrés, con el objetivo de promover la protección del medio ambiente y fortalecer la conciencia ciudadana sobre la conservación de los ecosistemas marinos costeros.

Entorno natural

La actividad contó con la presencia de representantes de la Autoridad Nacional del Agua, el Grupo Aves del Perú, la asociación Aves Costeras y Recursos Marinos, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado y el colectivo Playeras del Perú, entre otras instituciones comprometidas con la preservación del entorno natural.

Durante la jornada se desarrollaron acciones orientadas a la recuperación de los ecosistemas y a la sensibilización de la población sobre el cuidado del medio acuático y los recursos hidrobiológicos en la jurisdicción del Puerto de Pisco.

Asimismo, se brindaron charlas informativas sobre el Servicio Militar, dirigidas al público en general, a fin de difundir la importancia del Registro Militar, así como los derechos y deberes vinculados a la inscripción obligatoria de los jóvenes que cumplen 17 años y de quienes deseen servir voluntariamente al país.

Finalmente, la Marina de Guerra del Perú, en su condición de Autoridad Marítima Nacional de la Capitanía de Puerto de Pisco continuaran participando en iniciativas de esta naturaleza, impulsando la protección del ambiente acuático, la reducción de la contaminación marina y la participación responsable de la comunidad en la conservación de los ecosistemas.

