La región Ica se prepara para una intensa agenda de actividades por el Día Nacional del Pisco Sour y el próximo Festival Internacional de la Vendimia Iqueña (FIVI) 2026, con acciones de promoción tanto a nivel regional como nacional, informó el director regional de Comercio Exterior y Turismo, Gustavo Huerta.

Impulsan la economía

El funcionario señaló que desde la semana pasada se vienen realizando coordinaciones con asociaciones vitivinícolas, municipalidades y diversas entidades vinculadas al sector turístico, a fin de impulsar la celebración del Pisco Sour, que se desarrollará los días 7 y 8 de febrero en distintas provincias de la región.

“Ya se ha lanzado el spot publicitario y se ha trabajado de manera articulada con las asociaciones vitivinícolas y los gobiernos locales. La programación ya está definida y busca promocionar no solo el Pisco Sour, sino todo el paquete de actividades turísticas que ofrece la región”, explicó Huerta.

Como parte de estas acciones, el próximo lunes 2 de febrero se realizará una conferencia de prensa en la ciudad de Lima, organizada por CAPATUR, para anunciar las celebraciones del Pisco Sour en Paracas. Asimismo, el 6 de febrero se desarrollarán actividades en ese distrito pisqueño, entre ellas la elección de la reina del Pisco Sour.

Las celebraciones también se extenderán a otras provincias como Palpa, Chincha y Nasca, mientras que en Ica la actividad central estará a cargo de la Municipalidad Provincial. “Es la mejor manera de promocionar toda la oferta regional, atraer visitantes y dinamizar la actividad económica, que es clave para nuestra región”, sostuvo el titular de la Dircetur.

Huerta informó además que el 7 de febrero la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo ha sido invitada por la Municipalidad Metropolitana de Lima a participar en una activación por el Día Nacional del Pisco Sour, que podría realizarse en la Plaza de Armas o en la Plaza San Martín. En este evento se prevé la presencia de autoridades locales y nacionales, y también se promocionará el Festival Internacional de la Vendimia Iqueña.

En esa línea, anunció que los días 28 de febrero y 1 de marzo se llevará a cabo la ExpoVendimia en la ciudad de Lima, en coordinación con la municipalidad capitalina. La actividad se desarrollará en la Alameda 28 de Julio y contará con más de 35 stands. “Vamos a tener productores vitivinícolas, agencias de viajes, artesanos y operadores turísticos, promocionando todo lo que ofrece la región Ica”, detalló.

Finalmente, el director regional indicó que se vienen realizando coordinaciones con la presidencia del Comité Ejecutivo del FIVI 2026 y resaltó la importancia del turismo interno. “Sabemos que cerca del 80 % de los visitantes que llegan a Ica provienen del turismo nacional, por lo que estas acciones de promoción son fundamentales para fortalecer la economía regional”, puntualizó.

