Un operativo ejecutado el 24 de febrero permitió a efectivos de la Comisaría PNP Palpa desarticular a la presunta banda criminal denominada “Los Explosiveros de Chillo”, en el sector de Chillo, distrito de Llipata, provincia de Palpa. La intervención se produjo alrededor de las 05:00 de la madrugada, tras acciones de inteligencia que alertaban sobre el presunto almacenamiento ilegal de material explosivo en la zona.

Explosivos incautados

En el lugar fueron detenidos Edhar Humberto Bravo Muñoz (47), Katherine Andrea Muñante Nocolas (45) y Jack Loja Salazar, quienes son investigados por el presunto delito contra la seguridad pública en la modalidad de fabricación, suministro o tenencia de materiales y residuos peligrosos. Según fuentes policiales, los intervenidos no habrían logrado sustentar la posesión legal del material hallado, lo que motivó su inmediata reducción y traslado a la dependencia policial.

Durante el registro, los agentes incautaron 39 cartuchos de masa explosiva, 79 detonadores y medio rollo de mecha lenta, además de otras especies vinculadas al hecho. Especialistas advirtieron que la combinación de estos insumos constituye un potencial altamente destructivo, capaz de generar graves daños materiales y poner en peligro vidas humanas si se manipula sin las medidas técnicas correspondientes.

El material fue asegurado bajo estrictos protocolos de seguridad, debido al riesgo que representa su manipulación. La Policía señaló que este tipo de explosivos suele ser empleado en actividades ilegales, por lo que no se descarta que el grupo tuviera como finalidad abastecer a terceros o utilizarlos en acciones delictivas, hipótesis que será determinada en el curso de las investigaciones.

Los detenidos y el material incautado quedaron a disposición de las autoridades competentes para las diligencias de ley, mientras el Ministerio Público evalúa la situación jurídica de los implicados.

