Dos presuntos integrantes de la banda criminal “Los Malditos del 5” fueron detenidos la noche del 21 de febrero de 2026 durante la ejecución del operativo “Control Territorial 2026”, desplegado por la Región Policial Ica a través de la Comisaría PNP Subtanjalla.

Golpe policial

La intervención se realizó aproximadamente a las 21:00 horas en inmediaciones del AA.HH. Pueblo Joven Señor de Luren, cerca de un quiosco de la zona.

En el lugar, los efectivos policiales intervinieron una mototaxi marca TVS King LS, color azul, con placa de rodaje 8505-EA, que se desplazaba por el sector. Durante el control de identidad, se identificó al conductor como Jhosue Alexander Niño Lengua (24) y al copiloto, un menor de iniciales J.J.C.G.T. (17).

Según el reporte policial, el evidente nerviosismo mostrado por ambos motivó un registro personal y vehicular más exhaustivo. En la parte posterior de la mototaxi, debajo de una alfombra de plástico, los agentes hallaron un arma de fuego tipo revólver, marca Taurus, que se encontraba desabastecida y con la serie erradicada.

