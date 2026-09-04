Un hombre de 37 años fue detenido por la Policía Nacional en el distrito de El Ingenio, provincia de Nasca, tras verificarse que registraba una requisitoria vigente por el delito de homicidio calificado – asesinato. El intervenido también es investigado por su presunta participación en el crimen de Alfredo Eusebio Vega de la Cruz, de 56 años, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 31 de agosto.

Investigación policial

La intervención estuvo a cargo del personal del Área de Investigación Criminal (AREINCRI) de Nasca y se produjo aproximadamente a las 10:00 de la mañana en el sector Cruce de El Ingenio, cuando el sospechoso se encontraba esperando un vehículo de transporte público con destino a la ciudad de Ica.

Durante el control de identidad, los agentes realizaron la consulta correspondiente en los sistemas policiales y confirmaron que D. M. A. V. (37) presentaba una requisitoria de captura vigente emitida por el Juzgado Penal Colegiado de Camaná, en Arequipa, correspondiente al Expediente N.° 263-2020.

De acuerdo con la información policial, el detenido se encuentra sindicado como presunto autor del delito de homicidio calificado en agravio de Alfredo Eusebio Vega de la Cruz, cuyo asesinato es materia de investigación.

El caso está relacionado con el homicidio de Alfredo Vega que fue golpeado, asfixiado y degollado, cuyo cuerpo fue hallado la noche del lunes 31 de agosto en un predio del centro poblado San Antonio de Padua, en El Ingenio.

Según información proporcionada por familiares y pobladores, Vega había salido de su vivienda durante la mañana del domingo 30 de agosto y su última comunicación se habría registrado aproximadamente a las 8:44 de la noche. Al día siguiente, ante la falta de respuesta a las llamadas y mensajes, familiares y conocidos acudieron al terreno donde acostumbraba permanecer para cuidar y secar su producción de cochinilla.

Cerca de las 7:00 de la noche, encontraron al hombre sin vida, aproximadamente a 50 metros de la vía principal. En el lugar también fue hallado uno de sus perros, que fue decapitado.

Familiares y vecinos sostienen que el crimen estaría relacionado con el robo de aproximadamente 500 kilos de cochinilla que la víctima tenía en el predio.

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