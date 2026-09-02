El pedido de justicia tomó fuerza en el distrito de El Ingenio, en la provincia de Nasca, luego del asesinato de Alfredo Eusebio Vega de la Cruz, de 56 años, cuyo cuerpo fue hallado la noche del lunes 31 de agosto en un predio del centro poblado San Antonio de Padua. Familiares, vecinos y pobladores se movilizaron posteriormente hasta los exteriores de la comisaría para exigir que el crimen no quede impune y reclamar mayores acciones de seguridad en una zona que, aseguran, permanece vulnerable durante las noches.

Muerte violenta

La víctima había salido de su vivienda el domingo por la mañana y la última comunicación con él se habría registrado cerca de las 8:44 de la noche. Al día siguiente, ante la falta de respuesta a llamadas y mensajes, familiares y conocidos acudieron al terreno donde acostumbraba permanecer para cuidar y secar su producción de cochinilla. Cerca de las 7:00 de la noche encontraron el cuerpo sin vida, a unos 50 metros de la vía principal, junto a uno de sus perros, que también había sido atacado y decapitado.

Alfredo Vega habría sido reducido, amarrado y posteriormente asesinado para sustraer la cochinilla que mantenía en proceso de secado. Los familiares señalaron que aproximadamente 500 kilos del producto habrían desaparecido.

“A mi hermano lo han asesinado, lo han amarrado, golpeado”, denunció su hermana, Fanny Vega de la Cruz, quien agregó: “Así como le han cortado el cuello al perro, igualito a él”. La familia sospecha que el agricultor habría reconocido a uno de sus atacantes y que por ello acabaron con su vida.

Testigos indicaron además que no sería la primera vez que delincuentes intentaban robar cochinilla en este sector. Incluso familiares señalaron que anteriormente ya le habían robado sus productos, aunque aquella vez no tuvo consecuencias fatales. Esta vez, la violencia empleada generó una profunda conmoción entre los vecinos, no solo por la muerte del agricultor, sino también por la forma en que fue encontrado su animal.

El crimen dejó a una familia quebrada y a tres hijos sin su padre, dos de ellos menores en etapa escolar. Su hermana, Fanny Vega de la Cruz, encabezó el pedido público de justicia y cuestionó la falta de vigilancia en los accesos al distrito. “Tenemos que alzar la voz y exigir justicia. No queremos ver ni un muerto más en nuestro distrito”, manifestó durante una concentración realizada luego del hallazgo.

La familiar exigió específicamente la activación permanente de las garitas de ingreso y salida de El Ingenio, así como la implementación de más cámaras de videovigilancia. “Exigimos al alcalde Genaro Espinoza Lara, que de una vez active la garita e implemente más cámaras”, señaló. Según sostuvo, durante las noches no existiría un control suficiente sobre las personas y vehículos que ingresan al distrito, situación que, a su juicio, facilita el desplazamiento de desconocidos.

El reclamo llegó hasta los exteriores de la comisaría, donde un grupo de pobladores pidió una respuesta de la Policía Nacional y de las autoridades municipales. “Justicia para mi hermano Alfredo y que esto se investigue”, expresó Fanny Vega. Los vecinos también solicitaron presencia permanente de Serenazgo y controles de identidad en las principales entradas, especialmente durante las horas de menor tránsito.

Tras la protesta en el exterior de la Municipalidad Distrital de El Ingenio, las autoridades anunciaron compromisos para reforzar la seguridad. Entre las medidas acordadas figura la activación permanente de las garitas ubicadas en el acceso principal de El Ingenio, en San Antonio, y en la entrada al centro poblado San Pablo, además de la instalación de un módulo de seguridad en la garita de San Antonio.

También se anunció el mantenimiento y puesta en funcionamiento de las cámaras de videovigilancia existentes, con el objetivo de mejorar la capacidad de prevención y respuesta ante hechos delictivos. La población espera que estas medidas no queden únicamente en compromisos y que puedan contribuir tanto a esclarecer el asesinato como a evitar nuevos episodios de violencia en el distrito.

“No es posible que haya este asesinato, que le hayan asesinado a mi hermano, y que no haya un control en la garita. ¿Cómo es posible? Estamos en un distrito abandonado”, cuestionó Fanny Vega de la Cruz, hermana de la víctima, durante su pedido público de justicia. Mientras la familia prepara la despedida de Alfredo Vega, la Policía Nacional y el Ministerio Público continúan con las diligencias para reconstruir las últimas horas de la víctima, determinar cómo ingresaron los responsables al predio e identificar la ruta utilizada para escapar con la cochinilla.

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