La tarde del último sábado, efectivos de la Depincri PNP de Ica ejecutaron la captura de Mateo Ramos O. (46). El operativo se desplegó tras ser denunciado por el presunto delito de tocamientos indebidos en agravio de una niña de 10 años. Las investigaciones iniciales ubican la escena del crimen en el sector de Barrio Chino, dentro de la jurisdicción del distrito de Salas Guadalupe.

Rápida captura

El hecho se registró cuando la víctima, de iniciales R.K.M.B., fue interceptada y subida por la fuerza a la mototaxi roja que conducía el agresor. En el interior del vehículo, el sujeto intentó besarla y le realizó tocamientos en contra de su voluntad. La menor logró oponer resistencia, escapar del lugar y poner en alerta inmediata a sus familiares sobre lo acontecido.

Tras recibir el desgarrador testimonio de la niña, los parientes dieron aviso urgente a la Policía Nacional para desplegar la búsqueda. Los agentes policiales intervinieron con urgencia, logrando ubicar y detener al sospechoso en la misma zona. El imputado fue trasladado hasta las instalaciones de la Depincri Ica, donde permanece bajo estricta custodia.

Actualmente, las autoridades desarrollan las diligencias e investigaciones preliminares para esclarecer la responsabilidad penal del investigado. El Ministerio Público recaba los elementos de convicción para sostener la acusación formal y determinar las medidas coercitivas. La detención ha generado profunda indignación entre los vecinos de Barrio Chino, quienes exigen la máxima sanción penal.

Las indagaciones policiales revelaron un trasfondo aún más grave sobre el historial delictivo que arrastraría el detenido. Se conoció que Mateo Ramos O. estaría implicado en otros graves delitos contra la libertad sexual en agravio de otras menores.

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