Un presunto integrante de la banda criminal denominada “Los malditos de Sinaloa” fue detenido por agentes de la Policía Nacional del Perú durante un operativo realizado en la provincia de Pisco, como parte de las acciones contra el tráfico ilícito de drogas.

Golpe policial

El intervenido fue identificado como Keivis Enrique Tovar Padrón, de 28 años, conocido con el alias de “Alambre”, quien es investigado por su presunta participación en el delito de tráfico ilícito de drogas.

La intervención policial se llevó a cabo el 18 de julio en un inmueble ubicado en la avenida Independencia N.° 475, en la ciudad de Pisco, donde los agentes ejecutaron las diligencias correspondientes.

Durante el operativo, la Policía incautó 300 envoltorios (“ketes”) de pasta básica de cocaína (PBC) y 30 bolsitas que contenían marihuana, sustancias que fueron decomisadas como parte de la investigación.

Tras su captura, el investigado fue trasladado a la unidad especializada de la Policía Nacional, donde permanecerá mientras se desarrollan las diligencias preliminares en coordinación con el Ministerio Público.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO