Los efectivos de la División de Orden Público y Seguridad - Divopus Chincha asestaron un duro golpe a la microcomercialización de drogas. En la calle Francisco Pizarro, en Chincha Alta, fue detenido un mototaxista que transportaba una gran cantidad de ketes con pasta básica de cocaína para su venta, al parecer, mediante la modalidad delivery. La intervención se realizó después de un paciente trabajo del personal de la unidad de Inteligencia.

Golpe policial

La policía comenzó a seguir los movimientos del sospechoso, que bajo la fachada de mototaxista circulaba, tranquilamente, por diversas arterias de la ciudad. Al detectarse que sus actividades eran ilícitas con apoyo de los efectivos de la Sección de Investigación Criminal de la comisaría local se puso en marcha el operativo para atrapar al involucrado en el comercio de droga. El sujeto había ingresado por el cuadrante cercano a dos colegios emblemáticos.

Para ese entonces las rutas adyacentes contaban con presencia de los uniformados y finalmente en la calle Francisco Pizarro el conductor del vehículo menor, Juan Zúñiga es atrapado. En la diligencia de registro personal y vehicular se hallaron 1484 envoltorios de papel que contenían sustancia pulverulenta, al parecer, pasta básica de cocaína. El mototaxista fue llevado en calidad de detenido a la sede policial de Chincha.

Se presume que el sujeto por la cantidad de los ketes estaba a cargo de realizar la entrega del estupefaciente en diversos sectores de la ciudad. Este, al parecer, burlaba los operativos de control aparentando ser mototaxista hasta que la policía descubrió su operación. El sospechoso permanece en la delegación bajo investigación por la presunta comisión del delito contra la salud pública en la modalidad de microcomercialización de drogas.

Cabe indicar que, este es el tercer caso de detención con sustancias alucinógenas que realiza la policía en lo que va de la semana. El primero se realizó por la zona de San Agustín con la incautación de 249 ketes, y el otro sucedió en Pueblo Nuevo con la captura de un vendedor de pasta básica de cocaína. Los tres implicados están en proceso de investigación a cargo de la policía con participación de un representante del Ministerio Público.

EL DATO: Las diligencias continúan en la sede policial para identificar a los demás sujetos que están inmersos en el comercio de pasta básica de cocaína, clorhidrato y otras sustancias alucinógenas en la provincia de Chincha.

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