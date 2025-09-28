Un sujeto de 70 años ha sido sentenciando por el delito de tocamientos indebidos a una menor de 6 años. El hombre amenazaba a la niña con matar a su abuela, además le daba golosinas y dinero, sometiéndola a la pesadilla por varios meses.

Grave delito

La Fiscalía Provincial Penal de Víctor Fajardo, a cargo de la Fiscal Provincial Ana Paucarhuanca Rondinel, logró que se condene a Dacio Chávez León (70) a 6 años de pena privativa de libertad efectiva y al pago de 6 mil por concepto de reparación civil, como autor del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en agravio de menores.

En 2021, el hoy sentenciado era pareja de la abuela de la agraviada, que en ese entonces contaba con 6 años de edad, los cuales se encontraban viviendo en el centro poblado de Asquipata, distrito de Taca (Fajardo – Ayacucho).

En ese contexto, aprovechando la vulnerabilidad de la menor y la confianza que tenía con esta, le efectuó tocamientos en sus partes íntimas hasta en 10 oportunidades, en diversas circunstancias, siendo la última vez en marzo de 2021.

Estos actos eran realizados por Chávez León en el lugar donde vivían y también en su chacra, el mismo que luego de su cometido proporcionaba golosinas y bebidas a la víctima; además, le entregaba 10 o 20 soles, amenazándola con matar a su abuela en caso contara lo ocurrido.

Estas situaciones se agravaron porque la niña no tenía a su madre a su lado y su padre tenía otra pareja. Finalmente, lo sucedido recién se conoció el 29 de diciembre de 2022 mediante una entrevista única practicada a la agraviada producto de un hecho en flagrancia en contra de un adolescente.

VIDEO RECOMENDADO