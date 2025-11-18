Más de una década de cárcel contra ex funcionarios de la Municipalidad Distrital de Santiago de Chocorvos, quienes favorecieron a un consorcio para una obra vial en la zona. Han sido sentenciados por el delito de colusión agravada y deberán pagar una reparación civil que supera los 180 mil soles.

Grave delito

El Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ica, a cargo del fiscal adjunto provincial Ted Ludvin Martínez Torrico, logró 10 años y 6 meses de pena privativa de libertad efectiva contra cuatro exfuncionarios y un contratista vinculados al delito de colusión agravada en agravio de la Municipalidad Distrital de Santiago de Chocorvos.

Los sentenciados son: Edu Rojas Meza (ex subgerente de infraestructura), José Oswaldo Choque Guzmán (ex gerente municipal), Alex Alfredo Vílchez Huachín (ex tesorero municipal) y Juan Carlos Peña Medina (ex contador externo), como autores, y al ciudadano Juan Carlos Surco Huamán (representante legal de Consorcio Santa Cruz) como cómplice primario, del delito de colusión agravada.

El representante del Ministerio Publico, acreditó que los sentenciados participaron en actos concertados para favorecer irregularmente al Consorcio Santa Cruz en la ejecución del servicio “Corte en roca suelta y roca fija”, vinculado a obras viales del distrito, pese al incumplimiento de los términos contractuales y sin sustento técnico que justificara los pagos autorizados.

Además de la pena privativa de libertad, el Cuarto Juzgado Penal Unipersonal de Ica, impuso a los ex funcionarios condenados, la inhabilitación para ejercer mandato o cargo público por 10 años y 6 meses, incluida la comunicación correspondiente al Jurado Nacional de Elecciones y la Municipalidad de Santiago de Chocorvos.

Así mismo se fijó en S/ 187,802.34 la reparación civil a favor del Estado, la cual deberá ser cancelada solidariamente por los sentenciados durante el periodo de condena.

VIDEO RECOMENDADO