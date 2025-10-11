Una menor de 12 años asistía al colegio con 28 semanas de gestación, la directora del plantel informó a la Fiscalía, quien tras diligencias, logró que la niña confiese la pesadilla que vivió. Acusó a un profesor de la sede escolar de violarla hasta tres veces, ofreciéndole un celular y dinero.

Grave delito

La Fiscalía Provincial Mixta de Parinacochas, con la Fiscal Adjunta Provincial Jakeline Eros López a cargo del caso, consiguió que se dicte siete meses de prisión preventiva contra Pedro Antayhua (64), investigado por el delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual de menor de edad.

El 16 de julio de 2025, la representante del Ministerio Público acudió a una institución educativa del distrito de Coracora (Parinacochas-Ayacucho), tras ser alertada por la directora del plantel donde estudia la agraviada, de 12 años de edad. En el lugar, tomó conocimiento del embarazo de la menor, quien fue trasladada a un establecimiento de salud, donde se confirmó que tenía 28 semanas de gestación.

En un primer momento, la víctima no brindó información sobre el presunto autor del hecho y manifestó desconocer su estado. No obstante, bajo medidas de protección y al cuidado de su padre, posteriormente reveló que había sido víctima de violación sexual en tres oportunidades por parte de su profesor: dos veces dentro del colegio y una en el domicilio del investigado.

Durante la entrevista en cámara Gesell, la menor relató que el docente le ofreció un equipo celular, que nunca le entregó, además de sumas de dinero de diez soles en diversas ocasiones.

Como consecuencia de los abusos sexuales, la agraviada dio a luz, siendo posteriormente evaluada psicológicamente, determinándose la afectación emocional y psicológica que padece.

