Efectivos policiales de la Comisaría Chincha Alta, el 20 de enero, durante la ejecución del operativo policial “Impacto Chincha 2026”, lograron la desarticulación de la banda criminal denominada “Los Marketeros de Chincha”.

Involucrados en delito

En el operativo detuvieron a Ronaldo Jair Velarde López de 21 años y César Augusto Palacio Santos (39), quienes estarían inmersos en la presunta comisión del delito contra el patrimonio, en la modalidad de hurto agravado.

La rápida acción policial tuvo lugar en un Minimarket ubicado en la Av. San Martín, distrito de Chincha Alta. Además, según información policial Ronaldo Jair Velarde López registra antecedentes por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud.

