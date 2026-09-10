Un operativo policial permitió la captura de dos jóvenes que serían integrantes de una presunta banda denominada “Los Raqueteros de la 5 de Diciembre”, dedicada al robo al paso bajo la modalidad de raqueteo en la zona de 5 de Diciembre, en la provincia de Pisco.

Acción policial

La intervención estuvo a cargo de la División de Orden y Seguridad de Pisco, con apoyo de la División Regional de Inteligencia Ica, quienes intervinieron a B. A. B. M. (21), alias “Blas”, y J. A. T. C. (24), alias “Bito”.

La captura se produjo en inmediaciones de la avenida Fermín Tanguis, en la intersección con la calle Ismael Aspillaga. Según la información policial, ambos sujetos se desplazaban a bordo de una mototaxi Bajaj de placa 1809-0Y, vehículo que presuntamente habría sido utilizado para cometer sus actividades ilícitas.

Durante el registro personal y vehicular, los agentes policiales habrían encontrado 10 ketes con pasta básica de cocaína, marihuana y un arma de fuego tipo pistola marca Versa, abastecida con nueve municiones, además de otros objetos considerados de interés para la investigación.

Los intervenidos quedaron a disposición de las autoridades correspondientes y son investigados por la presunta comisión de delitos contra la seguridad pública, relacionados con la tenencia de armas de fuego, y contra la salud pública, por presunto tráfico ilícito de drogas (TID).

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