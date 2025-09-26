Con una inversión estimada en 6.500 millones de dólares, China apuesta por el desarrollo del Tren de Alta Velocidad Lima–Ica, un megaproyecto ferroviario que promete cambiar la forma de movilizarse en la costa sur del Perú y marcar un hito en infraestructura de transporte en América Latina.

Estaciones estratégicas

El tren, que cubrirá 323 kilómetros entre Lima e Ica en solo dos horas y media, se perfila como el más rápido del continente sudamericano. El diseño del sistema ferroviario contempla 15 estaciones a lo largo del recorrido, incluyendo puntos clave como Villa El Salvador, Lurín, Cañete, Pisco y Paracas, lo que permitirá integrar zonas urbanas, rurales y turísticas.

Para enfrentar las condiciones geográficas de la costa y los valles intermedios, el tren contará con 47 kilómetros de viaductos y 32 kilómetros de túneles, una ingeniería avanzada que busca garantizar eficiencia y seguridad operativa.

Se estima que el sistema de alta velocidad transportará a 45.000 pasajeros al día, reduciendo la carga vehicular sobre la Panamericana Sur, una de las carreteras más congestionadas del país.

El megaproyecto podría ser financiado por capital chino. Esta iniciativa se enmarca en una agenda más amplia de cooperación bilateral entre China y Perú.

