Desde la ciudad de Tokio, el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, anunció ayer la presentación de un paquete de proyectos de infraestructura vial, ferroviaria, aérea, entre otros, para fortalecer la conectividad en el Perú y la alianza estratégica que mantiene con Japón.

Proyecto ferroviario

El titular del MTC destacó que la delegación peruana, liderada por la presidenta de la república, Dina Boluarte, e integrada por seis ministros de Estado peruano, expuso ante empresarios e inversionistas japoneses las características y ventajas de los proyectos en cartera que el gobierno ha llevado hasta el país asiático.

“Hemos acompañado a la presidenta de la república seis ministros de Estado para hablar de una serie de posibilidades a favor de ambos países. Japón está muy interesado en la estabilidad social, económica y jurídica que existe en nuestro país, lo que le genera confianza para la inversión”, señaló Sandoval.

Dijo que durante en la XVI Reunión del Consejo Empresarial Peruano Japonés, los inversionistas se mostraron muy interesados en invertir en los ferrocarriles Lima-Ica (conocido como el Tren de Cercanías) y Lima-Barranca, también en la Línea ferroviaria subterránea 3 (desde San Juan de Miraflores hasta Lima norte) y la Línea 4 (Callao hasta Lima Este), así como, y en los sectores agrario, turismo, entre otros.

Con 15 estaciones

El ministro Sandoval resaltó que Perú y Japón tienen un importante vínculo bilateral, pero también se busca articular y seguir trabajando juntos proyectos viales y estructurales en favor del país, en el marco de la cooperación de Gobierno a Gobierno, a través de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).

Cabe señalar que, en abril del 2025, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que ocho países presentaron propuestas técnicas no vinculantes para la conformación de la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO), la cual tendrá a su cargo la viabilizarían de la ejecución del proyecto Ferrocarril Lima-Ica. Entre ellos Alemania, Canadá, Corea del Sur, España, Francia, India, Japón y Reino Unido, países con amplia experiencia en la construcción y operación de sistemas ferroviarios de gran escala.

El Ferrocarril Lima-Ica será una obra clave para la conectividad y el desarrollo del sur del país. Su construcción beneficiará a más de 13 millones de ciudadanos, generará miles de empleos en sus etapas de edificación, operación y mantenimiento, y contribuirá al crecimiento económico de las regiones involucradas.

El proyecto contempla una doble vía férrea, con 47 kilómetros de puentes y viaductos, y 32 kilómetros de túneles. Además, contará con 15 estaciones estratégicamente ubicadas en Villa El Salvador, Lurín, Chilca, Punta Negra, Asia, Mala, Cerro Azul, Cañete, Chincha Alta, Chincha Baja, Pisco, Aeropuerto de Pisco, Paracas, Guadalupe e Ica.

El proyecto ya ha culminado la fase de preinversión, y fue registrado como viable en el Banco de Inversiones de invierte.pe. Este tendrá un costo estimado de USD 6.5 mil millones y se prevé ejecutar bajo la modalidad Gobierno a Gobierno (G2G) para asegurar la calidad y celeridad en su implementación.

Con un trayecto de 280 km, que va desde el distrito de Villa El Salvador en Lima hasta la provincia de Ica, este ferrocarril reducirá el tiempo de traslado entre ambas ciudades a solo 2.5 horas, con lo que se beneficiará directamente a 5.8 millones de personas y de forma indirecta a otras 6.5 millones.

