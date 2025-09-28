Con entusiasmo y participación, se llevó a cabo la Feria de Orientación Vocacional en la Institución Educativa Chinchaysuyo, beneficiando a 200 alumnos del nivel secundario. El evento ofreció a los jóvenes información, guía y herramientas fundamentales para identificar sus talentos y proyectar de manera consciente su futuro académico y profesional.

Próximos pasos

Durante la jornada, diversas instituciones educativas y formativas presentaron sus programas de estudio y alternativas de carrera, fomentando en los estudiantes una toma de decisiones responsables y seguras para construir su proyecto de vida. La feria se constituyó como un espacio clave para que los adolescentes conozcan las distintas opciones disponibles y puedan planificar sus próximos pasos con mayor claridad.

Este importante evento fue promovido por la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo y la Oficina Zonal de Trabajo de Chincha, con el objetivo de impulsar el desarrollo integral de los estudiantes chinchanos y brindarles mayores oportunidades para alcanzar sus metas personales y profesionales.

Cabe señalar que, la semana pasada, más de 800 estudiantes de cuarto y quinto año de secundaria participaron en la feria vocacional “Decide tu Futuro”, realizada en las instalaciones de la institución educativa San Luis Gonzaga, en Ica. La actividad buscó brindar información y herramientas clave a jóvenes que se preparan para tomar decisiones sobre su futuro académico y profesional.

