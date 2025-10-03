Una masiva asistencia tuvo la feria laboral realizada en la provincia de Chincha, donde más de 300 personas acudieron en busca de oportunidades de empleo. El evento, organizado por la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo a través de su Oficina Zonal en Chincha, se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Chincha.

Empleos formales

Durante la jornada, reconocidas empresas del sector agroindustrial, comercial, tecnológico y de servicios ofrecieron vacantes laborales en diversos perfiles. La feria permitió un contacto directo entre postulantes y empleadores, facilitando procesos de preselección y entrevistas en el lugar. Además, se promovió el acceso a empleos formales en un contexto donde la dinamización del mercado laboral sigue siendo un reto para la región.

El evento también evidenció una coordinación efectiva entre el sector público y privado para impulsar la empleabilidad, especialmente entre jóvenes y personas que buscan reinsertarse al mercado laboral.

Se prevé la realización de nuevas ferias en otras provincias de Ica, como parte de una estrategia regional para mejorar los niveles de inserción laboral y reducir el desempleo en zonas con alta demanda de oportunidades económicas.

