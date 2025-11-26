El Juzgado de Investigación Preparatoria de Pueblo Nuevo – Chincha, a cargo del magistrado Luis Armando Gutiérrez Fajardo, resolvió imponer 36 meses de prisión preventiva contra los integrantes de la alegada banda “Los Duros del Sur”, procesados por la presunta comisión de los delitos de tráfico ilícito de drogas y organización criminal, ambos en agravio del Estado Peruano.

La audiencia se desarrolló de manera maratónica durante los días 20, 21, 22 y 24 de noviembre, con la participación activa del personal jurisdiccional que acompañó al magistrado en esta compleja diligencia.

Investigados por grave delito

La investigación comprende a 18 imputados; Mónica Patricia Chávez Huayte, Cristina Sosa Urbano, Karina Viviana Chávez Huayte, Angélica Elva Huayte Aroca, Celso Chávez Huayte, Yessenia Elisset Ramos Acuña, Doris Milagros Ramos Acuña, Deysi Mónica Poma Cerazo, Crystian Alex Velazco Ramírez, Michelle Antonella Vargas Molinari, Michael Alexander Chávez Huayte, Miguel Ángel Ayulo Napanga, Brigith Antonella Pariona Quispe, Leonardo Dante More Roña, Aleidi Carolina Martínez Núñez, Víctor Alexander Medina Hernández, Synthia Karola Chávez Huayte y Ulises Yoshimar Velásquez Chávez.

El Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Ica y Cañete, sustentó el requerimiento de prisión preventiva en base a graves y fundados elementos de convicción. La acusación señala que los imputados integraban una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas, afectando directamente la salud pública y la tranquilidad social.

Tras la valoración de las pruebas y argumentos, el juzgado declaró fundado el requerimiento fiscal y dispuso el internamiento de los 18 investigados en el Establecimiento Penitenciario de Chincha por el plazo de 36 meses.

Cabe señalar que, los sujetos fueron detenidos, el 6 de noviembre del 2025. Se trataría de un clan familia que cayó en el megaoperativo policial denominado “Expeditus - 2025”, que golpeó en las provincias de Pisco y Chincha.

La investigación indica que la organización criminal se dedicaba al tráfico Ilícito de drogas (TID), utilizando una red de acopio y distribución que se extendía desde la ciudad de Pisco (adquisición y transporte) hasta la ciudad de Chincha (micro comercialización).

Operarían bajo la modalidad de menudeo, realizaba subventas al peso a otros micro comercializadores y empleaba el sistema delivery para la distribución. La gravedad de sus acciones incluye el uso de inmuebles para la venta ilícita y, lamentablemente, la utilización de menores de edad en sus actividades criminales.

