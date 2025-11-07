En un megaoperativo conjunto entre personal de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad y de la División Policial de Chincha se realizó el descerraje y allanamiento de 13 viviendas y dos celdas del establecimiento penitenciario de la ciudad. Como resultado fueron detenidas ocho mujeres y tres hombres, quienes son sindicados de integrar el clan familiar denominado “los duros del sur”, investigados por tráfico ilícito de drogas.

Captaban a menores

La madrugada de ayer comenzó a ejecutarse el plan operativo “Expeditus - 2025”, y en forma simultánea fueron allanadas las casas donde radican los sospechosos. Los agentes detuvieron al grupo familiar integrado por Mónica, Karina, Celso y Michael Alexander Chávez Huayte, también Angélica Huayte Aroca. Además, se realizó la intervención de Víctor Alexander Medina Hernández, Aleidi Carolina Martínez Núñez, Deysi Mónica Poma Cerazo, así como de Yesenia y Doris Ramos Acuña. A la última de las involucradas, Cristina Sosa Urbano, la atraparon en Pisco.

Los 11 serían integrantes de la organización “Los Duros del Sur”, dedicados al tráfico ilícito de drogas, al parecer, adquiridas y transportadas desde Pisco hacia Chincha. Se presume que en la ciudad de destino los estupefacientes eran microcomercializados en la modalidad del menudeo, además del comercio al peso a otros vendedores y se sospecha de la captación de menores de edad para la venta en la modalidad de delivery.

El operativo permitió incautar sustancia pulverulenta, al parecer, pasta básica de cocaína, y cientos recortes de papel periódico, tipo ketes, que serían destinados para la colocación de la droga para su venta. Del mismo modo fueron decomisados equipos celulares, posiblemente, utilizados para la comunicación entre los sospechosos. Para confirmar la hipótesis se solicitará el levantamiento del secreto de las comunicaciones.

Los intervenidos fueron trasladados a la jefatura de Chincha para continuar con las investigaciones correspondientes por el presunto delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico ilícito de drogas, delito contra la tranquilidad pública – organización criminal y otros. Cabe indicar que una de las féminas intervenidas este año estuvo recluida en el penal de Chincha, pero salió antes de cumplir la medida coercitiva impuesta.

Las acciones policiales, que permitieron desmantelar la banda, fueron realizadas en coordinación con la Fiscalía Especializadas contra la Criminalidad Organizada y en cumplimiento al mandato emitido por el Juzgado de Investigación Preparatoria.

VIDEO RECOMENDADO