Un hombre de 47 años fue detenido por la Policía Nacional por su presunta participación en un caso de tentativa de feminicidio contra su pareja de 37 años, a quien habría atacado con un arma blanca dentro de su vivienda, ubicada en el asentamiento humano Huarangal, en el distrito de Chincha Alta, provincia de Chincha.

Tentativa de feminicidio

La intervención estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría PNP Chincha Alta, perteneciente a la División de Orden Público y Seguridad (DIVOPUS) Chincha, luego de recibir una alerta de la central policial CEOPOL sobre la presencia de un sujeto armado que alteraba el orden en las inmediaciones de la plaza de armas de Huarangal.

De acuerdo con la información policial, cuando los agentes llegaron al lugar encontraron a un grupo de transeúntes que mantenía retenido al presunto agresor, identificado con las iniciales E. B. C. M. (47). Según las primeras diligencias, el hombre habría atacado momentos antes a su pareja en el domicilio que compartían.

Durante la intervención, los efectivos incautaron un cuchillo de acero de aproximadamente 30 centímetros de longitud, de marca STAINLESS STEEL, que presentaba manchas rojizas aparentemente compatibles con sangre. El arma fue recogida como parte de las evidencias que serán evaluadas durante las investigaciones.

La mujer, identificada con las iniciales N. L. C. C. (37), fue trasladada de emergencia al Hospital San José de Chincha por su hija menor de edad. Según el diagnóstico médico consignado en el reporte policial, presentaba heridas ocasionadas por un arma blanca en una mama, la mano izquierda y el dedo medio.

Tras la intervención, el hombre quedó detenido por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de tentativa de feminicidio. El caso fue comunicado al representante del Ministerio Público, que deberá dirigir las investigaciones.

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