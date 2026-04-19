Las personas de 50 años a más comenzaron a recibir sesiones de aprendizaje para aprender a leer y escribir. Las clases para el grupo poblacional se realizan dos días a la semana en el auditorio del Museo Municipal de Chincha, y al culminar todos los estudiantes recibirán certificado emitido por el Ministerio de Educación como sustento que aprobaron satisfactoriamente el nivel primaria.

El taller es gratuito

La enseñanza forma parte del programa de alfabetización en el que están involucrados la Municipalidad Provincial de Chincha, el Gobierno Regional de Ica, y el sector Educación. Los alumnos en la primera sesión realizaron ejercicios de preescritura, demostrando que para aprender no hay edad. Ellos mantienen las ganas para superarse con cada clase hasta conseguir cumplir la meta que dejaron pendiente desde su niñez.

El taller es gratuito y se realiza los martes y jueves de cada semana desde las 10 de la mañana hasta las 12 horas. Las personas de la tercera edad que busquen cerrar esta brecha educativa pueden inscribirse en la oficina del Centro Integral del Adulto Mayor, ubicado en el Polideportivo de Túpac B, en Chincha Alta. Cabe indicar que las sesiones se complementan con las clases de tocar cajón.

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