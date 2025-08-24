La Subgerencia de Prevención e Integridad de la Contraloría General de la República advirtió que existe diferencia entre el avance físico y financiero acumulado en uno de los proyectos que ejecuta la Municipalidad Distrital de Alto Larán. El caso refiere al mejoramiento del servicio de espacios públicos urbanos en parque 13 de Junio, que en la fecha de revisión todavía no estaba culminada pese al plazo previsto.

Inversión financiera

La entidad a nivel del pliego, este año, programó en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 4 millones 005 mil 056 soles para la ejecución de proyectos de inversión, monto que fue incrementado a 6 millones 900 mil 250 soles, según el Presupuesto Institucional Modificado (PIM). Sin embargo, al 31 de julio solo ejecutó el 28.8 %. “Situación que podría afectar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales al cierre del ejercicio presupuestario”.

Además, la comisión de control al verificar el Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas identificó un proyecto de inversión cuya ejecución financiera, al cierre del mes anterior, es mayor a su avance físico. La obra presupuestada en más de 790 mil soles, se ejecuta en el sector 13 de Junio, y contó con plazo de ejecución de 90 días calendario, siendo colocada la primera piedra en abril, con presencia del edil Carlos Magallanes.

El citado proyecto “supera el 20 % de diferencia entre el avance financiero y el avance físico. Según lo programado, debieron de culminarse antes del 30 de julio de 2025. Sin embargo, su porcentaje de avance señalan que se encuentra en plena ejecución”. El órgano de control considera que esto genera “incertidumbre de lo que realmente está ocurriendo en la ejecución de la obra o de la problemática que afecta su normal desarrollo”.

Y al cumplirse la fecha de fin de ejecución programada, el municipio debió disponer acciones, como ampliación o reprogramaciones de plazo de ejecución o liquidación del proyecto de inversión, “con el respectivo registro de información actualizada en el sistema informático”. Contraloría ha comunicado al alcalde Carlos Magallanes sobre la situación adversa identificada en su gestión, y solicita informe las acciones preventivas o correctivas adoptadas o por adoptar.

