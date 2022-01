Chincha: Afectados por aniego acusan que Semapach no repara los daños

La familia Gonzáles del pueblo joven Túpac Amaru zona B sigue durmiendo en la vía pública tras la inundación de su vivienda con agua residual. Deysi Gonzáles señaló que Semapach no asume los daños ocasionados por el colapso de la red de alcantarillado.

Ella dijo que hasta el momento no se han evaluado los perjuicios causados en su inmueble y que el comunicado emitido por Semapach “es mentira”. “Supuestamente dicen que ellos (Semapach) se han comunicado directamente con nosotros cuando ningún representante de la empresa se ha acercado a decirnos algo. Dicen que van a evaluar los daños y no han venido, que nos van a indemnizar y no hemos recibido ni un sol”, señaló la moradora.

En esta zona del Cercado de Chincha los aniegos son frecuentes por falta de mantenimiento de la red de alcantarillado. Los colapsos afectan a los moradores y ellos tienen que vivir literalmente en medio del desagüe que emana fétidos olores.