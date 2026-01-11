Dos hombres y una mujer actuaron en contra de un ciudadano de nacionalidad venezolana, que se dedica a la reparación de celulares en el mercado de San Isidro, en Pueblo Nuevo. El extranjero había recibido como cliente a un mototaxista para darle solución a cinco equipos móviles, pero este se negó a pagar y junto a sus acompañantes golpearon al trabajador y hasta lo amenazaron con un arma blanca que sustrajeron de una avícola.

Sujetos huyeron

El extranjero, conocido en el centro de abastos como trabajador responsable, tuvo la mala suerte de cruzarse con el mototaxista. Este al conseguir que los equipos dejados en reparación funcione, opuso resistencia a pagar. Los demás comerciantes intentaron convencerlo de que asuma su responsabilidad, de lo contrario llamarían a la policía, pero este seguía renuente y recibió el apoyo de una fémina y otro sujeto que serían de su entorno para escapar. La turba aprovechó la ventaja logrando robar dos equipos móviles, causando destrozos en el stand del extranjero, que intento proteger su trabajo, pero fue golpeado con una piedra, lanzada por la fémina.

El venezolano repuesto de la situación retuvo al mototaxista para evitar que se vaya sin pagar y además robe sus pertenencias. En ese contexto aparece otro sujeto, que golpea al agraviado, permitiendo que su compañero se libere y tome un cuchillo de una avícola, con la que trata de apuñalar al extranjero. Las comerciante evitaron una tragedia, pero no lograron contener a este grupo que abordaron una mototaxi de color amarilla para huir con rumbo desconocido.

