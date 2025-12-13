A las 4 de la madrugada de ayer los vecinos que viven por inmediaciones del Mercadillo de San Isidro, en el distrito de Pueblo Nuevo, comenzaron una jornada intensa para sofocar un incendio. Las llamas que se originaron en un taller mecánico de reparación de vehículos menores, afortunadamente, dejó solo daños materiales, según información oficial.

Sofocaron el fuego

Los moradores al percatarse del fuego comenzaron a pedir apoyo en la comunidad. La primera respuesta fue ardua, con baldes y tinas llevaron agua para aplacar el siniestro, antes de que alcance a los predios colindantes. El objetivo se logró, parcialmente, pero las llamas seguían de gran magnitud, al parecer, por alcanzar producto inflamable.

La emergencia movilizó a personal de serenazgo del distrito y de la Compañía de Bomberos Salvadora Chincha B38, quienes destinaron esfuerzos para proteger a la población y las viviendas. Los vecinos esa madrugada no durmieron y siguieron prestando ayuda para extinguir el siniestro en el inmueble donde se encontraban algunos vehículos.

Luego de una ardua jornada las llamas fueron sofocadas, quedando en el interior del inmueble afectación en varios bienes. Se investigan las causas de este hecho, que alarmó a la población de San Isidro, que desde lejos podían ver las llamaradas.

