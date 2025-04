“He recibido amenazas de muerte”, denuncia el alcalde de la Municipalidad Distrital de Alto Larán Carlos Magallanes Ramírez. Según la autoridad desde hace unos días recibe en su celular mensajes y fotografías intimidantes, que provienen de la “parte alta”, como se acredita el sujeto que envía los archivos.

Amenazas de “muerte”

El burgomaestre señala que desde el martes ha comenzado a ser víctima de los rufianes. Aunque no sabe la identidad de quienes están enviando las comunicaciones, con frases de terror, acompañados de imágenes de armas de fuego. “¿Qué es lo que quieren hacer?, me quieren intimidar, piensan que de esa forma me van a intimidar. No van a poder y yo no voy a ceder ante esta situación”, asegura.

Los desconocidos, inicialmente solicitaban al alcalde lareño que conteste las llamadas y ante la renuencia comenzó a recibir mensajes de los criminales. Carlos Magallanes asegura que las amenazas son de “muerte”, y que ya dio cuenta a la policía sobre estos hechos.

Agrega que esta es la segunda vez que atraviesa por una situación intimidante. El alcalde relata que meses atrás uno de sus familiares fue detenido por un motociclista y que este había advertido de acciones criminales, que se orquestaban contra él y dos regidores.

