En operativo inopinado realizado en el distrito de Grocio Prado se intervino 10 establecimientos no clasificados ni categorizados y también establecimientos categorizados y clasificados, detectando deficiencias higiénicas. Además, los negocios privados no contaban con la documentación municipal correspondiente, por lo que fueron sancionados económicamente por el gobierno local.

Deficiencias higiénicas

Personal de la oficina zonal de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo - Dircetur Ica, junto a representantes de subprefectura, municipalidad, sector salud y la policía ingresaron a los hoteles y hospedajes que funcionan en esta localidad. La inspección permitió descubrir que existen negocios que no cumplen con eficiente medida de salubridad, para garantizar el alojamiento de los visitantes.

Durante el recorrido quedó en evidencia la presencia de colchones sucios, con manchas aparentemente de sangre, además de presentar deterioro. Algunos de estos objetos no contaban con protector y lo que sí tenían denotaban suciedad. El jefe zonal de la Dircetur, Martín Sam Solano, alertó que en los establecimientos inspeccionados existen deficiencias higiénicas que deben ser superadas por los propietarios.

Asimismo, los negocios no exhibían licencia municipal, constancia de fumigación y tampoco el documento que emite la citada Dirección Regional. En otros casos, la autorización estaba por renovar. La municipalidad notificó a los negocios por las faltas administrativas, así como la aplicación de sanción económica a los hospedajes y hoteles.

En las inspecciones se advirtió que algunos de los locales que ofrecen alquiler de habitaciones no había cartel informativo sobre la prohibición del ingreso a menores de edad sin compañía de sus familiares. Con relación a este caso se exigió a los propietarios no solo corregir esta situación sino además aplicarla, ya que, en ese distrito hay tres establecimientos donde se cometieron abuso sexual en agravio de tres niñas. Los depravados utilizaron las instalaciones para perpetrar la violación sin que los administradores noten el ingreso de las víctimas.

Dato: Durante este año se han realizado intervenciones en hoteles y hospedajes de Sunampe, Chincha Alta, El Carmen y Alto Larán, evidenciando presencia de ácaros, sábanas sucias y demás deficiencias en la salubridad.

