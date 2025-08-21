Para evitar la falta de agua potable en la temporada de verano se acordó realizar la construcción de un dique en el río San Juan, para obtener una sangradera de captación que permita conseguir más recurso hídrico que se destinará al consumo de la población de la provincia de Chincha.

Mayor volumen

En la zona, conocida como Punta de Diamante, se ejecutan trabajos de protección ribereña que están a cargo del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Las labores comprenden el mejoramiento del partidor conta que da nacimiento a los ríos Chico y Matagente.

El alcalde de la provincia, César Carranza Falla, manifestó que se consiguió que el Estado amplíe sus labores y además del enrocado, construya un dique en el afluente mayor. Detalló que esto generará una sangradera para llevar agua al sistema de abastecimiento de la ciudad, y con ello se obtenga mayor volumen para atender la demanda poblacional en verano.

“Esperamos que este verano ya este aportando agua de manera adicional y para nosotros es crucial porque es uno de los puntos críticos que tenemos en el tiempo”, señaló el edil.

