La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) expresó su más enérgica protesta frente a la demolición del Obelisco ANP en la provincia de Chincha, un monumento simbólico erigido en memoria de los mártires del periodismo peruano. La estructura habría sido retirada por disposición de la Municipalidad Provincial de Chincha, bajo el argumento de una presunta “remodelación” de calles en la zona.

Destrucción de monumento

El Obelisco ANP representaba un espacio de homenaje y reflexión para el gremio periodístico, donde se realizaban actos conmemorativos en honor a los Mártires de Uchuraccay y otras ceremonias de carácter institucional. Según la ANP, este hecho constituye una afrenta al periodismo nacional y un agravio directo a los hombres y mujeres de prensa de Chincha, quienes veían en el monumento un símbolo de memoria, respeto y compromiso con la libertad de expresión.

“Más allá de los emblemas institucionales, el Obelisco se había convertido en un espacio de memoria para los Mártires de Uchuraccay y para actos significativos del sector periodístico. Su demolición es una falta de respeto a la historia del periodismo y a quienes ofrendaron su vida por informar”, expresó la ANP en su pronunciamiento oficial.

Asimismo, la ANP demandó la reconstrucción inmediata del Obelisco ANP en Chincha, en coordinación con el gremio periodístico, a fin de garantizar que la nueva estructura respete su valor histórico y gremial, y recupere su función como punto de encuentro para rendir homenaje a los mártires del periodismo peruano.

