Con el objetivo de fortalecer la calidad de atención en la región, el presidente ejecutivo de EsSalud, Luis Rosales Pereda, realizó una visita de inspección al Hospital II René Toche Groppo, ubicado en la provincia de Chincha.

Modernizan servicios

Durante el recorrido, el funcionario supervisó una serie de proyectos orientados a mejorar la infraestructura y los servicios médicos en beneficio de miles de asegurados en la región Ica.

Uno de los principales anuncios fue la implementación de un nuevo centro de hemodiálisis, cuya construcción se proyecta en un terreno ya evaluado por las autoridades. Este servicio permitirá atender a más de 107 mil asegurados, ampliando la cobertura para pacientes con enfermedades renales.

Asimismo, se verificó el avance en la instalación de gas natural vehicular (GNV) como parte de la iniciativa de hospital ecoeficiente, que busca optimizar la operatividad del establecimiento bajo criterios de sostenibilidad.

En el ámbito del diagnóstico, se informó que se gestionará la renovación de equipos de ecografía, con el fin de mejorar la precisión en los estudios médicos y fortalecer la capacidad de respuesta del hospital.

Otro de los aspectos abordados fue la optimización de los procesos de esterilización, lo que permitirá garantizar la continuidad y seguridad de las cirugías laparoscópicas que se realizan en el nosocomio.

Del mismo modo, como parte de su recorrido por la región Ica, el presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Luis Rosales Pereda, también llegó a Marcona para constatar el correcto funcionamiento de los servicios en el Hospital María Reiche Neuman. ​La jornada concluyó en la provincia de Nasca, donde se verificó la operatividad del CAP II Nasca.

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