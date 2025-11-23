Indignante hallazgo. Los moradores del sector Los Jazmines, en el distrito de Sunampe, hallaron en plena vía pública un feto de aproximadamente 8 meses, envuelto en un cobertor negro. Estas personas comunicaron a la comisaría de su localidad y exigieron que mediante las investigaciones puedan ubicar a los desnaturalizados que arrojaron al ser que estaba en su última etapa de formación para ser traído al mundo.

Acto inhumano

Al promediar las 9 de la noche del viernes, en circunstancias que un poblador de identidad reservada iba con dirección a su domicilio observa en la oscuridad manchas de sangre. Al acercarse nota que no se trataba de un animal malherido, sino de un feto que todavía contaba con el cordón umbilical por el que estuvo unido a su madre desde su gestación. También pudo notarse el saco gestacional y el líquido amniótico alrededor del pequeño cuerpo.

A la zona que se ubica entre los centros poblados Guayabo y Mina de Oro fueron llegando más vecinos para presenciar el acto inhumano. Los efectivos de la comisaría local aislaron la escena para las pericias correspondientes con presencia de la fiscalía, evidenciándose que el cuerpo contaba con sus extremidades desarrolladas al igual que la cabeza. Por el tamaño y formación se presume que la edad promedio es de 8 meses.

Es decir, que faltaban pocas semanas para su nacimiento. Los agentes recopilaron todas las evidencias en el lugar y por disposición del Ministerio Público se realizó el levantamiento del cuerpo para ser llevado a la morgue del distrito de Alto Larán a fin de continuar con las diligencias de ley. La consigna de las autoridades es ubicar a los responsables que aparentemente desde un vehículo arrojaron el cuerpo a la mitad del camino.

Los vecinos de Los Jazmines han cuestionado a la madre y exigen que tanto ella como los que han participado en el acto desnaturalizado sean encontrados y sancionados por el sistema de justicia. Asimismo, solicitaron a la Municipalidad Distrital de Sunampe inversión para mejorar la iluminación en la vía pública por los robos constantes, así como en cámaras de videovigilancia, que en este caso ayudaría a encontrar en menor tiempo a los culpables.

Cabe señalar que, el feto con el período como el hallado en Los Jazmines está en la última etapa para el nacimiento. Tiene los pulmones y la mayoría de sus órganos desarrollados, así también el sistema digestivo y los riñones están preparados para funcionar.

