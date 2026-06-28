Los efectivos del Departamento de Unidades de Emergencia realizaron la detención de Daniel William García Torres de 35 años, quien contaba con orden de requisitoria vigente por el delito contra el patrimonio en la modalidad de hurto agravado.

Detención policial

La captura se realizó como parte del “Mega Operativo 2026” que movilizó a los policías por distintos sectores de la provincia, en esas circunstancias fue hallado García Torres y al realizarse consulta en el sistema informático se identificó que estaba requisitoriado por el Primer Juzgado Penal Unipersonal de Chincha por hurto agravado.

Pero también pesaba en su contra mandato de captura dictada por el Segundo Juzgado Penal Unipersonal por ese mismo delito. El sujeto fue trasladado en calidad de detenido a las autoridades judiciales para continuar con las diligencias de ley.

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