Dos de los tres sujetos que habrían participado en el asalto y robo en agravio de un mototaxista fueron detenidos en la Urbanización Popular de Interés Social – UPIS Toledo, en Chincha Alta. El hecho delictivo ocurrió en el distrito de Grocio Prado y fue presenciado por una vecina que activó las sirenas de seguridad ciudadana, alertando a la comunidad que consiguió ahuyentar a los facinerosos.

Delito en la zona

El conductor del vehículo menor, ayer en horas de la mañana, ingresó al sector conocido como Las Palmeras para dejar pasajero, siendo interceptado en el retorno por los integrantes de la banda delictiva. De acuerdo con la información oficial uno de los malandros tenía en su poder un arma blanca, utilizada para atemorizar al agraviado, obligándolo a entregar las pertenencias de valor y el dinero en efectivo.

En esas circunstancias una moradora de identidad reservada nota que la banda atacaba al mototaxista. Ella, no lo dudo y activo la alarma de seguridad ciudadana, dando aviso a la Junta Vecinal. Los pobladores, que ya han recibido capacitación de la Policía Comunitaria de Grocio Prado, salieron enseguida de sus casas. Los malandros al ser descubiertos desistieron de llevarse el trimoto y huyeron raudos en un vehículo similar.

La alerta fue reportada a la delegación Emilio Román Saravia y a las demás unidades policiales y también a las Juntas Vecinales aledañas. Con esta estrategia se descubrió que los delincuentes habían arribado a Chincha Alta y permanecían en la zona de Toledo. Los efectivos ingresaron a este sector y detuvieron a Wilber Castilla Huamani (a) “cabezón” y Aldair Alberto Ramírez Vega (a) “chino”.

El coronel Daniel Elías Soto, señaló que el primero purgó condena en el penal por el periodo de seis años al estar involucrado en el delito contra el patrimonio en la modalidad de robo, mientras que el segundo cuenta con antecedente por robo agravado. “Eso quiere decir que estos señores son proclives a cometer este tipo de hechos y no podemos permitir que sigan en las calles, hacen daño”, manifestó el jefe policial de Chincha.

Cabe señalar que, la familia del mototaxista denunció que él esta recibiendo amenazas por personas allegadas a los detenidos para no continuar con la denuncia. La policía y fiscalía permanecen a cargo de las diligencias correspondientes para ubicar al tercer implicado.

