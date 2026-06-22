En plena celebración del domingo 21 de junio por el Día del Padre se suscitó una balacera en la calle Teresa de Calcuta del sector Los Ángeles, en el distrito de Pueblo Nuevo, en la provincia de Chincha.

Ataque criminal

La víctima fue identificada como Flavio Chuquispuma Tapia de 19 años de edad, quien fue trasladado al servicio de emergencia del hospital San José de Chincha, quedando bajo atención médica.

Los agentes de la comisaría local permanecen a cargo de las investigaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrió este hecho. Según registros policiales, en junio del año pasado, la policía informó acerca de la detención de esta persona junto a otro sujeto por el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado en grado de tentativa, en agravio de un mototaxista, ocurrido en el Lateral 9 del distrito de Grocio Prado.

Cabe señalar que, la segunda semana de junio, se reportó el asesinato en la provincia de Chincha de Carlos Ayllón G., a quien los moradores auxiliaron de inmediato al hospital San José, pero las balas que recibió afectaron órganos vitales. El médico de turno certificó el fallecimiento. Ayllón, era conocido como “Moncho”.

La semana pasada en el asentamiento humano Alonso Navarro (Chincha) se encontró una persona sin vida, con impacto de bala en la cabeza. Se trataba de Carlos Ernesto Corrales, quien fue asesinado y dejaron su cuerpo abandonado en un descampado.

Asimismo, el martes 16 de junio fue asesinado de múltiples disparos un vecino del distrito de Chincha Baja. La víctima se encontraba en el interior de su vivienda, ubicada por Agustín Falcone y en presencia de su familia es atacado a balazos por sujetos, que ingresaron con violencia para perpetrar el baño de sangre. Para la policía, los primeros indicios indican que el móvil estaría relacionado con un “ajuste de cuentas”. Se trata de Bryan Daniel M. A. quien permanecía en su casa, en compañía de sus seres queridos, entre ellos sus menores hijos.

EL DATO: Los integrantes del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana – Coprosec Chincha, en sesión extraordinaria aprobaron solicitar al Ministerio del Interior (Mininter) que la provincia sea declarada en emergencia.

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