A cinco minutos aproximadamente de la Plaza de Armas de Grocio Prado ocurrió un asalto y robo a mano armada. La víctima, es un suboficial de la Policía Nacional del Perú (en actividad), quien fue reducido por los integrantes de una banda de raqueteros cuando se encontraba por la av. San Martín, y despojado de todas sus pertenencias de valor, así como de la suma de 300 soles en efectivo.

Atraco a policía

El policía de identidad reservada estaba de regreso a su vivienda, ya era de noche, y por el sector donde transitaba en su automóvil estaba prácticamente desierto, además de la baja iluminación pública. En este corto tramo sufrió un incidente, que no sería casualidad, y es que una de las llantas resulta con un pinchazo. Ante esta situación, el efectivo se ve obligado a descender para revisar lo sucedido.

Mientras él toma la decisión de cambiar la rueda para seguir con su destino, aparecen repentinamente los delincuentes. Eran dos sujetos a bordo de una motocicleta que se detienen en el lugar donde se encontraba desarmado la eventual víctima. El policía no lo vio venir, y lejos de recibir ayuda para superar el problema del auto, es amenazado con arma de fuego por uno de los pillos, que descendió de la unidad menor.

El agente estaba vulnerable en un lugar de poco tránsito nocturno y fue reducido. Los maleantes comenzaron a buscar entre sus pertenencias logrando apoderarse de su billetera en donde contenía su carnet de identificación policial, documento personal y varios billetes, en total 300 soles. Los raqueteros en pocos segundos ejecutaron el atraco a mano armada y huyeron al advertir quien era la víctima.

Los facinerosos continuaron por la av. José Carlos Mariátegui hasta ingresar a la jurisdicción del distrito de Pueblo Nuevo, en donde se presume tienen su escondite. No se descarta que estos sujetos arrojan objetos metálicos de punta en la pista para provocar que los vehículos sufran pinchazos en las ruedas, obligando a los conductores a detenerse en un tramo, en el que quedan a merced de la delincuencia.

EL DATO: El suboficial víctima del hampa presentó la denuncia respectiva en la comisaría Emilio Román Saravia. Las investigaciones están en proceso para ubicar a los involucrados en este hecho delictivo.

