Cansado de estar pagando a los extorsionadores un panadero recurrió a la policía y al Ministerio Público para denunciar que estaba siendo víctima de la delincuencia. El ciudadano señaló haber realizado varios depósitos por un monto aproximado de 20 mil soles y que los facinerosos seguían pidiéndole 10 mil soles más. Los agentes organizaron el operativo en coordinación con el fiscal hasta lograr la detención de uno de los presuntos implicados.

Extorsionan a panadero

El agraviado estaba prosperando con la venta de panes y ese progreso llamo la atención de los hampones. La pesadilla comenzó cuando respondió una llamada telefónica, la persona del otro lado de la línea no quería hacerle un pedido de sus productos, sino exigía dinero a cambio de no atentar contra su vida y la de su familia. Aterrorizado por el acecho criminal decidió pagar imaginando que con eso iba a tener calma.

Pero, se equivocó. Pese a los reiterados depósitos seguía siendo extorsionado. El panadero de identidad reservada llegó a cancelar por su seguridad y la de sus parientes S/ 20 mil. Y al seguir viviendo a salto de mata decidió ir a la sede del Departamento de Investigación Criminal – Depincri Chincha. Para desarticular la banda se organizó el operativo coordinado con el fiscal Fernando Saravia, realizándose copia de cuatro billetes de 100 soles para la entrega.

El agraviado volvió a ser contactado por el criminal y se acordó realizar el pago en efectivo, teniendo como punto de encuentro el jirón Los Claveles. Los agentes de la unidad especializada esperaron mimetizados en la zona, hasta que llegó un sujeto a bordo de un mototaxi, quien desciende vestido con capucha y buzo. Este fue el encargado de recibir los billetes, pero antes de escapar es atrapado por la policía.

Se trata de F. Pauyac, hallado con el dinero de la extorsión. En el mismo operativo fue atrapada una fémina, ubicada en el interior del trimoto del sospechoso. Ella, en su defensa señaló estar en contra de su voluntad en ese lugar y aceptó tener una relación sentimental con el mototaxista. Ambos fueron conducidos a la sede del Depincri para continuar con las investigaciones correspondientes al ser atrapados in fraganti.

EL DATO: Pauyac, detenido en el operativo conjunto, acabó por confesar a la policía que su llegada al jirón Los Claveles fue ordenada por un sujeto conocido en el mundo del hampa como “yuriko”, también integrante de la banda de extorsionadores.

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