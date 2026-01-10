La delincuencia otra vez volvió con el ataque a los locales escolares en la provincia de Chincha. Sujetos que están en proceso de identificación ingresaron a la institución educativa de nivel inicial N°247, ubicada en el centro poblado Huampullo, en el distrito de Alto Larán y se apoderaron de todas las especies de valor encontradas en el almacén, cocina, aulas y demás ambientes recorridos por los facinerosos.

Robo en colegio

La maestra de esta escuela fue quien se percató del hecho delictivo. Ella, al llegar para realizar sus labores evidenció que la malla de la cocina estaba rota. Los pillos ingresaron por este lugar apoderándose de tres balones de gas que eran utilizados para preparar los alimentos de los niños y niñas. Al seguir revisando descubrió que faltaban las lampas, pala, rastrillo entre otros implementos que el año pasado recibió el colegio de la empresa privada.

Tampoco se encontró la bomba de agua colocada en el baño para los niños, recientemente, construido. La educadora presentó la denuncia correspondiente por este hecho delincuencial que afecta a la comunidad educativa. Además, comunicó a los padres de familia, exhortándolos a quienes viven cerca que puedan estar alertas a la llegada de personas sospechosos, debido a que la escuela de inicial no cuenta con personal de vigilancia.

