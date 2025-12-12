La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chincha – Despacho Transitorio, consiguió que se imponga cadena perpetua contra Jhon Kevin Guzmán López y Eduardo Emilio Huere Valleumbrosio, al ser hallados responsables del delito de secuestro agravado y el delito de tráfico ilícito de drogas en agravio de una adolescente de 16 años que padece retardo mental grave.

Grave delito

El fiscal provincial a cargo del caso, Dr. Alan Rodrigo Saldaña de la Rosa, demostró durante el juicio la participación conjunta de ambos sentenciados, quienes el 23 de julio de 2024 interceptaron a la menor cuando esta se dirigía a una tienda cercana a su vivienda, en el sector Túpac Amaru de Chincha Alta.

Según la acusación fiscal, los sujetos utilizaron un perro para llamar la atención de la adolescente y hacerla abordar un vehículo de placa AKR-416, en el cual fue trasladada hasta la provincia de Cañete, donde la abandonaron horas después. La desaparición motivó un intenso operativo de búsqueda ejecutado por la Policía Nacional, que permitió ubicar a la menor deambulando en una zona desolada del centro poblado Nuevo Ayacucho.

La geolocalización del número celular de Guzmán López, las grabaciones de cámaras de seguridad, los testimonios de vecinos y la intervención del vehículo utilizado para el secuestro permitieron al Ministerio Público sustentar la coautoría del hecho.

Durante la intervención policial también se hallaron 80 envoltorios de pasta básica de cocaína y marihuana, motivo por el cual ambos afrontaron también cargos por tráfico ilícito de drogas en su modalidad atenuada.

La víctima, quien presenta una discapacidad severa que le impide comunicarse adecuadamente, fue evaluada por especialistas del Instituto de Medicina Legal, confirmándose su condición de vulnerabilidad.

VIDEO RECOMENDADO