Uno a uno va cayendo los integrantes de “el clan edil del sur chico”. Ayer, en el centro poblado Mina de Oro, en el distrito de Sunampe, fue atrapado por personal del grupo Grecco, Mario Huamán Valdivia (a) “El Oso”, hijo del exalcalde de la Municipalidad Provincial de Chincha, Armando Huamán Tasayco, por contar con orden de captura vigente, al ser señalado como uno de los líderes de esta organización criminal. Se ofrecía 5 mil soles en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior.

Tráfico de influencias

“El clan edil del sur chico”, estuvo enquistada en la Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial del municipio provincial durante los primeros años de la gestión de Armando Huamán. Según la fiscalía estuvo conformada por funcionarios y servidores públicos, quienes se encargaban de tramitar y/o expedir licencias de conducir, tarjetas de circulación, así como la anulación de papeletas y liberación de vehículos del depósito municipal. Todos estos trámites de manera irregular a cambio de dinero y otras ventajas.

La fiscalía y la policía en agosto de 2022 pusieron fin a las acciones de la organización. Varios de sus integrantes fueron detenidos y enviados a la cárcel con mandato de prisión preventiva. Mario Huamán escapó de la justicia en ese entonces y estuvo ocultó hasta que ayer es ubicado en la calle Los Laureles N°235, en Mina de Oro.

Alias “El Oso”, requisitoriado por Tráfico de Influencias, fue conducido a la Policía Judicial para ser puesto a disposición del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Chincha. Ayer, por la tarde Mario Huamán fue trasladado por personal policial al establecimiento penitenciario donde permanecen recluidos los demás involucrados con “el clan edil del sur chico”.

Cabe señalar que en los primeros meses de este año, la policía capturó a alias “Milera”, presunto integrante de “El clan edil del Sur Chico”.

Tras la aplicación de inteligencia operativa, el 6 de marzo de 2025, a las 10:48 de la noche, los agentes de investigación criminal de la Comisaría Chincha Alta, capturaron a Carlos Alberto Munayco de 48 años (a) “Milera”, en el interior del campo deportivo “Los Galácticos”, ubicado frente a la exdiscoteca Arcadia, en el distrito de Sunampe (Chincha).

Las autoridades confirmaron que “Milera” tenía una orden de captura vigente por la presunta comisión del delito contra la administración pública en su modalidad de tráfico ilícito de influencias, solicitada por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Chincha.

El 12 de agosto de 2022, en un megaoperativo conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Ica y Cañete, se logró la desarticulación de la presunta organización criminal “El Clan Edil del Sur Chico”.

Esta red delictiva habría operado durante la gestión del exalcalde de Chincha, Armando Huamán Tasayco, y estaría conformada por funcionarios y servidores públicos encargados de tramitar y expedir licencias de conducir, tarjetas de circulación, anulación de papeletas y liberación de vehículos del depósito municipal, todo a cambio de dinero y otros beneficios ilícitos.

